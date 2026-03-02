Alerta amarilla por tormentas en Olavarría y la región: las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará durante esta noche y la madrugada del martes a los distritos de Olavarría, Laprida y General La Madrid. Se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes.

Según el informe, las tormentas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Además, se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén valores acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos registros puedan ser superados de manera puntual en algunas zonas.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, asegurar objetos que puedan volarse y evitar circular durante los momentos de mayor intensidad del temporal.