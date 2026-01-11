La Liga de Fútbol de Olavarría contará con nutrida presencia en el Torneo Interligas | Infoeme
Domingo 11 de Enero 2026 - 20:06hs
37°
Domingo 11 de Enero 2026 - 20:06hs
Olavarría
37°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Unión Deportiva Regional
 - 11 de Enero de 2026 | 19:16

La Liga de Fútbol de Olavarría contará con nutrida presencia en el Torneo Interligas

Once serán los equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría que participarán del Torneo Unión Regional Deportiva con inicio previsto para finales del mes de febrero.

En el cierre de la semana, venció el plazo de inscripción para los equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida y por la Ciudad, serán once los equipos participantes.

 

Estudiantes, Racing, Ferro, El Fortín, Embajadores, Espigas, Municipales, Loma Negra, San Martín, Sierra Chica e Hinojo confirmaron su participación en la quinta edición del Torneo Unión Regional Deportiva.

 

Serán cuatro zonas de ocho equipos cada una y Colonias y Cerros aguarda a resolver su situación institucional para definir su futuro en las competencias olavarrienses, mientras que Recalde no jugará en el primer semestre.

 

En representación de Azul, que vuelve a la competencia, serán cinco los participantes.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME