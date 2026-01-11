La Liga de Fútbol de Olavarría contará con nutrida presencia en el Torneo Interligas

En el cierre de la semana, venció el plazo de inscripción para los equipos de las Ligas de Fútbol de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida y por la Ciudad, serán once los equipos participantes.

Estudiantes, Racing, Ferro, El Fortín, Embajadores, Espigas, Municipales, Loma Negra, San Martín, Sierra Chica e Hinojo confirmaron su participación en la quinta edición del Torneo Unión Regional Deportiva.

Serán cuatro zonas de ocho equipos cada una y Colonias y Cerros aguarda a resolver su situación institucional para definir su futuro en las competencias olavarrienses, mientras que Recalde no jugará en el primer semestre.

En representación de Azul, que vuelve a la competencia, serán cinco los participantes.