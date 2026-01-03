Pocos equipos de Azul jugarán el próximo Torneo Interligas | Infoeme
 3 de Enero de 2026

Pocos equipos de Azul jugarán el próximo Torneo Interligas

El regreso de la Liga Azuleña de Fútbol al Torneo Unión Regional Deportiva 2026 será con poca participación.

El Torneo Unión Regional Deportiva prepara una nueva edición y el regreso de los elencos azuleños sería con poca participación.

 

Alumni Azuleño, Sportivo Piazza, Cemento Armado, Vélez Sarsfield y Boca confirmaron su participación en el próximo Torneo Interligas que jugarán también equipos de las Ligas de Olavarría, Laprida y Bolívar.

 

La 5° edición de la competencia regional que otorga plazas al Torneo Regional Amateur 2026 cerrará su plazo de inscripción el venidero viernes 9 de enero y si bien resta la confirmación oficial, ya es sabida la baja de Independiente de Chillar, será con escaza participación de elencos de la vecina ciudad.

 

Fuente: Toco y Me Voy

 

