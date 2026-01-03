Pocos equipos de Azul jugarán el próximo Torneo Interligas

El Torneo Unión Regional Deportiva prepara una nueva edición y el regreso de los elencos azuleños sería con poca participación.

Alumni Azuleño, Sportivo Piazza, Cemento Armado, Vélez Sarsfield y Boca confirmaron su participación en el próximo Torneo Interligas que jugarán también equipos de las Ligas de Olavarría, Laprida y Bolívar.

La 5° edición de la competencia regional que otorga plazas al Torneo Regional Amateur 2026 cerrará su plazo de inscripción el venidero viernes 9 de enero y si bien resta la confirmación oficial, ya es sabida la baja de Independiente de Chillar, será con escaza participación de elencos de la vecina ciudad.

Fuente: Toco y Me Voy