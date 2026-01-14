Torneo Regional Amateur: Racing, a la Costa, el domingo por la tarde

En las últimas horas, el Consejo Federal definió día, hora y equipo arbitral para el comienzo de una nueva ronda de Play-Off de la Región Pampeana Sur que tendrá a Racing jugando como visitante.

El “Chaira” enfrentará a Atlético Villa Gesell el venidero domingo desde las 17:00 en lo que serán los primeros 90 minutos de la Semifinal.

Augusto Domínguez junto a Ignacio Zdonek, Matías Bernasconi y Diego Gil, todos de La Plata serán los encargados de impartir justicia.

En la previa, la dirigencia de la entidad olavarriense organizó “La previa” en El Bodegón. Habrá música en vivo, pizzas y cerveza desde las 21:00.