Finaliza la primera etapa de la obra de instalación de cañería de impulsión de agua

El Municipio de Olavarría informa que se encuentra próxima a concluir la primera etapa de la obra de mejora del abastecimiento del servicio de agua para el sector noroeste del casco urbano de la ciudad. Los trabajos, consistentes en la instalación de cañería de impulsión, se ejecutan con recursos provenientes de Fondo de Obras de Infraestructura y permitirán a futuro incrementar la presión de agua en períodos estivales.

En la jornada de este miércoles las tareas pudieron verse sobre avenida Alberdi, en el tramo entre avenida Avellaneda y Giovanelli. En ese sector de la ciudad culminará una primera etapa que se inició sobre Alberdi y avenida Del Valle, un tramo de 1200 metros cubierto con la instalación de cañería de Pvc de alta impulsión.

Se detalló que el plan de obra contempla una segunda instancia, a concretarse durante el corriente año, que permitirá extender la mencionada conexión, siguiendo por avenida Alberdi, desde avenida Avellaneda hasta Del Maestro. En ese punto de la ciudad está proyectada la construcción de pozos de extracción de agua, que una vez conectados a la nueva cañería de impulsión permitirá optimizar el servicio y brindar mejor presión en barrios tales como Pickelado, Alberdi, Dorrego, Pueblo Nuevo y Acupo III.

Vale destacar, que la obra se ejecuta a partir de la concreción de un estudio hidrogeológico que permitió detectar y estudiar posibles áreas de ejecución de nuevos pozos. Una vez establecidas las ubicaciones fue que se planteó la necesidad de construir la cañería sobre avenida Alberdi y desde allí poder conectarla con la red actual.