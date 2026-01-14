Reforma laboral: gobernadores condicionan su apoyo y endurecen su reclamo a Milei

En la antesala a las negociaciones que tendrán lugar en febrero en el Senado de la Nación, los Gobernadores comenzaron a poner reparos sobre su apoyo a la reforma laboral, tras rechazar el impacto que tendrá en la recaudación de las provincias los cambios en el Impuesto a las Ganancias, que modificará por consiguiente la coparticipación federal.

Según estimaciones de los propios gobernadores, el impacto de la normativa en los fondos automáticos rondaría entre los $5.000 y $6.000 millones mensuales. Frente a ese escenario, los caciques reclaman que las provincias sean “compensadas” si la norma se aprueba sin modificaciones.

En detalle, la iniciativa del Ejecutivo plantea una reducción de alícuotas para las sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto para los alquileres destinados a vivienda, por lo que el costo fiscal sería del 0,22% del PBI, lo que equivale a 1,9 billones de pesos anuales, de los cuales 790.000 millones corresponderían a Nación y 1,12 billones al conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El antecedente inmediato a esta situación, que pesa en las negociaciones por la reforma laboral, es la caída de la coparticipación en 2023, tras la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias impulsada por Sergio Massa. En ese momento, los gobernadores reclamaron compensaciones y propusieron coparticipar el impuesto al cheque. Sin embargo, al asumir, Javier Milei restituyó luego Ganancias y eliminó el Compre sin IVA, lo que enfrió el conflicto.

Ahora, mientras el Gobierno busca consolidar apoyos con el tour del ministro del Interior, Diego Santilli, a las provincias, los gobernadores salieron a dejar en claro que no rechazan de plano la reforma laboral, pero pretenderán discutir los tiempos, el contenido y, sobre todo, el impacto fiscal. El mensaje hacia Milei es directo: están dispuestos a negociar, pero no a costa de los recursos de las provincias.

Por su parte, para que la iniciativa no naufrague en la Cámara alta, la administración mileísta necesitará respaldos prestados, tal como ocurrió a lo largo de toda su gestión. La pecera a la que apuntan para conseguir esos votos es la de los radicales, los provincialismos y los peronistas díscolos, ya que dan por hecho el respaldo del PRO. En ese escenario, la mesa política del Gobierno, busca sostener el diálogo con los mandatarios.

Aunque hay señales positivas, los gobernadores volvieron advertir en las últimas horas que no votarán a libro cerrado e intentarán meter mano en el texto. Por caso, Juan Pabló Valdéz, el mandatario de Corrientes, anticipó que mantendrá una reunión con los legisladores de su espacio para diagramar una hoja de ruta con respecto a la reforma laboral, tras alertar que “hay puntos que preocupan”.

“Hay puntos que nos preocupan, tenemos que ver los pro y los contras y, principalmente, si no se vulneran los derechos de los trabajadores“, evaluó el correntino en diálogo con Radio Dos, tras señalar que espera reunirse con Santilli la semana próxima para debatir la cuestión tributaria.

En ese marco, luego de recordar las inundaciones que azotaron a distintas regiones de la provincia, en las últimas semanas, Valdéz advirtió que “viene baja la coparticipación, esperemos que se reacomode y podamos tener recursos para poder administrar normalmente”.

De todas maneras, para las fuerzas del cielo destrabar el respaldo del litoreño sería un paso importante en el poroteo, ya que cuenta con dos senadores silvestres, los radicales Eduardo Vischi y María Valenzuela, así como con un aliado peronista, el exregatista Carlos “Camau” Espínola, quien se sumó al esquema del valdesismo en las elecciones del año pasado-