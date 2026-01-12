Olavarrienses en Liga Argentina: Villa Mitre sumó otra derrota | Infoeme
Lunes 12 de Enero 2026 - 21:39hs
22°
Lunes 12 de Enero 2026 - 21:39hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  deportes
 |  Liga Argentina
 - 12 de Enero de 2026 | 20:56

Olavarrienses en Liga Argentina: Villa Mitre sumó otra derrota

En la noche del domingo, Villa Mitre completó una nueva presentación en condición de visitante en la Liga Argentina y, como en toda la temporada, perdió.

Villa Mitre sigue sin saber lo que es ganar de visitante en la segunda categoría del básquet nacional al ceder en la continuidad de su gira por Entre Ríos.

 

El “Tricolor” cayó 106 a 104 ante La Unión de Colón y sumó su quinta derrota en condición de visitante en un duelo que inició para trámite entrerriano y se definió en los segundos finales tras la reacción bahiense.

 

Luciano Tambucci completó el partido con 15:13 minutos en cancha sumando 5 puntos y 3 rebotes.

 

En la noche del lunes, el equipo de Bahía Blanca cerrará su gira por Entre Ríos enfrentando a Rocamora.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME