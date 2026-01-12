Olavarrienses en Liga Argentina: Villa Mitre sumó otra derrota

Villa Mitre sigue sin saber lo que es ganar de visitante en la segunda categoría del básquet nacional al ceder en la continuidad de su gira por Entre Ríos.

El “Tricolor” cayó 106 a 104 ante La Unión de Colón y sumó su quinta derrota en condición de visitante en un duelo que inició para trámite entrerriano y se definió en los segundos finales tras la reacción bahiense.

Luciano Tambucci completó el partido con 15:13 minutos en cancha sumando 5 puntos y 3 rebotes.

En la noche del lunes, el equipo de Bahía Blanca cerrará su gira por Entre Ríos enfrentando a Rocamora.