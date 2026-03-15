Domingo 15 de Marzo 2026 - 12:29hs
Domingo 15 de Marzo 2026 - 12:29hs
 15 de Marzo de 2026 | 11:49

Golf: el “Don Roberto” fue para Díaz Oviedo y Lamas

En el transcurso del sábado y sin detención para el golf local, se jugó el Torneo “Don Roberto” y fue con festejos para Martiniano Díaz Oviedo y José Lamas.

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo Medal Play 18 hoyos para dos categorías y un buen marco de participantes.

 

El Torneo “Don Roberto” consagró a Martiniano Díaz Oviedo que con 65 golpes se impuso en Hasta 18 de Hándicap. Matías Armendano y Antonio Da Silva con 67 golpes completaron el podio.

 

Por otro lado, en la categoría De 19 al máximo, la victoria fue para José Lamas con 64 golpes. Fernando López Osornio con 66 golpes fue segundo y Felipe Arenas con 68 golpes finalizó en tercer lugar.

 

La actividad de golf “albinegro” continuará el próximo miércoles con un nuevo Medal Play 9 hoyos.

 

Fuente: Prensa CAE

 

