Golf: el “Don Roberto” fue para Díaz Oviedo y Lamas

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugó un nuevo Medal Play 18 hoyos para dos categorías y un buen marco de participantes.
El Torneo “Don Roberto” consagró a Martiniano Díaz Oviedo que con 65 golpes se impuso en Hasta 18 de Hándicap. Matías Armendano y Antonio Da Silva con 67 golpes completaron el podio.
Por otro lado, en la categoría De 19 al máximo, la victoria fue para José Lamas con 64 golpes. Fernando López Osornio con 66 golpes fue segundo y Felipe Arenas con 68 golpes finalizó en tercer lugar.
La actividad de golf “albinegro” continuará el próximo miércoles con un nuevo Medal Play 9 hoyos.
