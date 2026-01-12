Incendio en el geriátrico: tres personas permanecen internadas, dos en terapia intensiva | Infoeme
Incendio en el geriátrico: tres personas permanecen internadas, dos en terapia intensiva

El Municipio detalló que tras confirmar este domingo el cuarto fallecido por el impactante incendio ocurrido hace una semana, tres personas siguen bajo observación médica.

A tres días de que se produjera el trágico incendio de un geriátrico del Barrio Isaura y luego de que este domingo se confirmara el lamentable deceso de la cuarta víctima fatal, el Municipio emitió un comunicado en el que renovó la información sobre el estado de los pacientes internados.

Según detallaron, para este lunes 12 de enerohay 3 las personas internadas en distintos centros asistenciales de la ciudad.

Son 2 los pacientes que permanecen internados en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, de los cuales 1 se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva y el restante en el sector de Cuidados Moderados. Asimismo, en María Auxiliadora hay una sola persona internada en la Unidad de Terapia Intensiva

De esta manera, son cuatro las personas que perdieron la vida tras el trágico siniestro: Estela María Tacchella, Delia García, Omar Antonio Beratz y Armando Héctor Sosa, mientras que un total de 37 pacientes ya recibieron el alta médica.

 

