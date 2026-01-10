Incendio en el geriátrico: confirmaron una tercera victima fatal

En el transcurso de las últimas horas se produjo el fallecimiento de una de las personas que permanecía internada en el Hospital “Doctor Héctor Cura”, como consecuencia del incendio ocurrido días atrás en el barrio Isaura.

Se trata de Omar Antonio Beratz, de 84 años, quien era uno de los residentes del hogar de larga estadía. De esta forma, son tres las victimas fatales tras el trágico siniestro.

Desde el Municipio informaron que actualmente son 4 las personas que continúan internadas. Tres de las mismas se encuentran en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” y la restante en la clínica “María Auxiliadora”. Todas permanecen en las respectivas unidades de terapia intensiva.

A la fecha son 37 las personas que ya han recibido el alta médica.