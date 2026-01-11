Tragedia en el geriátrico: confirman una cuarta víctima fatal

En la mañana de este domingo trascendió el fallecimiento de otro residente de la residencia de larga estadía "La Sabiduría".

Así lo confirmó el Municipio a Infoeme. Se trata de Armando Héctor Sosa, quien permanecía internado en el Hospital “Doctor Héctor Cura”.

Tras la pérdida, la Municipalidad de Olavarría expresó sus condolencias y apoyo a la familia.

De esta manera, son cuatro las personas que perdieron la vida tras el trágico siniestro: Estela María Tacchella, Delia García, Omar Antonio Beratz y Armando Héctor Sosa.

A la par, se informó que son 3 las personas que continúan internadas. Dos se encuentran en el Hospital Municipal y la restante en la clínica “María Auxiliadora”. Todas permanecen en las respectivas unidades de terapia intensiva.

A la fecha son 37 las personas que ya han recibido el alta médica.