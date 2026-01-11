Tragedia en el geriátrico: confirman una cuarta víctima fatal | Infoeme
Domingo 11 de Enero 2026 - 12:54hs
35°
Domingo 11 de Enero 2026 - 12:54hs
Olavarría
35°
Infoeme
 |  policiales
 - 11 de Enero de 2026 | 12:42

Tragedia en el geriátrico: confirman una cuarta víctima fatal

Autoridades municipales confirmaron a Infoeme que este domingo murió otro residente de la residencia de larga estadía "La Sabiduría".

En la mañana de este domingo trascendió el fallecimiento de otro residente de la residencia de larga estadía "La Sabiduría".

Así lo confirmó el Municipio a Infoeme. Se trata de Armando Héctor Sosa, quien permanecía internado en el Hospital “Doctor Héctor Cura”. 

Tras la pérdida, la Municipalidad de Olavarría expresó sus condolencias y apoyo a la familia. 

De esta manera, son cuatro las personas que perdieron la vida tras el trágico siniestro: Estela María Tacchella, Delia García, Omar Antonio Beratz y Armando Héctor Sosa.

A la par, se informó que son 3 las personas que continúan internadas. Dos se encuentran en el Hospital Municipal y la restante en la clínica “María Auxiliadora”. Todas permanecen en las respectivas unidades de terapia intensiva. 

A la fecha son 37 las personas que ya han recibido el alta médica.

 

 

