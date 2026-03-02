Refuerzan la vigilancia epidemiológica ante nuevos casos de gripe aviar

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmara nuevos casos de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves silvestres y de corral en la provincia de Buenos Aires (PBA) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Así lo indicó la cartera sanitaria a través de un informe en el que se detalló que el objetivo de la comunicación es mantener informados a los equipos de salud, fortalecer la vigilancia epidemiológica para la identificación temprana y el seguimiento de contactos humanos y recordar cuáles son las medidas de prevención y control de la infección.

Además, señaló que el pasado 21 de febrero, los laboratorios del SENASA confirmaron la detección del virus de gripe aviar en aves silvestres (gaviota capucho café, cisne coscoroba y cisne de cuello negro) del departamento bonaerense de General Madariaga.

En tanto, el 23 de febrero se detectaron nuevos casos en aves de corral de la localidad de Ranchos, también de PBA y, el 25 de febrero se confirmaron otros dos focos, uno en la localidad de Lobos y otro, en Cisnes Coscoroba de la Reserva Ecológica Costanera Sur, ubicada en CABA.

El SENASA es el organismo encargado de llevar adelante las acciones previstas para evitar la circulación del virus y coordinar acciones con las autoridades sanitarias provinciales, mientras que, en ese marco, el Ministerio de Salud de la Nación se encuentra trabajando en articulación con los equipos de salud animal y humana nacionales y jurisdiccionales desde la confirmación del primer foco, para la identificación de casos expuestos, la investigación epidemiológica correspondiente y la implementación de las medidas de control necesarias.

En la alerta epidemiológica emitida por la cartera sanitaria nacional se recuerdan las medidas que los equipos de salud deben implementar ante la confirmación de un foco de gripe aviar en animales. Como primera medida, deben notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0), todos los casos de personas expuestas a animales enfermos o muertos por esta enfermedad o a entornos contaminados sin uso adecuado de equipo de protección personal y monitorearlos durante 10 días para la detección temprana de síntomas compatibles con la enfermedad.

En caso de detectar tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, conjuntivitis, con o sin fiebre, dentro de los 10 días posteriores a su exposición, los profesionales de la salud deben indicar tratamiento antiviral con oseltamivir según evaluación clínica, notificar de forma nominal e inmediata el evento como “Sospecha de virus emergente” al SNVS.2.0, y realizar la toma de muestras de laboratorio necesarias para identificar el agente etiológico dentro de los 4 días posteriores a la aparición de los síntomas.

Finalmente, la alerta epidemiológica recuerda a la población que se debe evitar el contacto con aves enfermas o muertas y con superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral, y notificar de inmediato al SENASA ante la presencia de animales enfermos o muertos. Además, se deben seguir las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de las infecciones respiratorias agudas, y no acudir a actividades laborales o educativas mientras se está enfermo.

Desde el Ministerio de Salud, señalaron que, si bien hasta el momento no se confirmaron casos en humanos, es importante tener en cuenta que las infecciones en personas se asocian principalmente al contacto directo con animales enfermos o muertos o con entornos contaminados. La enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni de subproductos y, hasta el momento, no se registró transmisión sostenida de persona a persona.