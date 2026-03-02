Con 144 ingresantes, comenzó el el curso nivelatorio 2026 en el ITECO

El Municipio informó que en los últimos días inició en el ITECO el curso nivelatorio para los ingresantes a las distintas carreras que se ofrecen en el centro educativo ubicado en pleno corazón del Parque Industrial local, con un total de 144 nuevos estudiantes de cara al ciclo lectivo 2026.

El dato de la cantidad de ingresantes marca una cifra que ratifica al Instituto Tecnológico de Olavarría como uno de los sitios predilectos por la comunidad local y de la región para cursar sus estudios superiores y adquirir una formación pensada para el actual mercado laboral.

El curso comenzó el pasado 18 de febrero, con una extensión de 4 semanas en las que se brindarán diversos contenidos diseñado no sólo de acuerdo a la tecnicatura elegida, sino también materias de ciclo común tales como inglés y matemáticas, además de técnicas de estudio e información acerca del régimen académico.

Se recuerda que el ITECO brinda en su oferta académica las tecnicaturas superiores en Administración de Pymes, Mecatrónica, Minería y Energías Renovables.

Vale destacar que todas las carreras tienen una duración de tres años y se otorgan títulos oficiales. Además, se cuenta con un sistema de prácticas profesionalizantes que permiten al estudiante adaptarse al ámbito laboral.

La Fundación Instituto Tecnológico Olavarría está conformada por la Municipalidad de Olavarría, Loma negra C.I.A.S.A, Cementos Avellaneda, Coopelectric, Parque Industrial de Olavarría y Cerro Negro.