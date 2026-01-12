Mauricio Cardillo, el primer refuerzo de San Lorenzo | Infoeme
Lunes 12 de Enero 2026 - 15:54hs
Lunes 12 de Enero 2026 - 15:54hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 12 de Enero de 2026 | 14:38

Mauricio Cardillo, el primer refuerzo de San Lorenzo

El volante olavarriense confirmó su traspaso a San Lorenzo en las últimas horas del pasado domingo.

Mauricio Cardillo se transformó en nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro.

 

En las últimas horas del fin de semana Mauricio Cardillo se convirtió en el primer refuerzo del “Ciclón” y se sumará, en las próximas horas a los entrenamientos de Damián Ayude.

 

El mediocampista, de último paso por Independiente Rivadavia de Mendoza, llega a Boedo con el pase en su poder y firmará su contrato con el club en condición de libre hasta el 31 de diciembre de 2026.

 

Eso sí, antes de presentarlo y que el entrenador pueda contar con él para los partidos oficiales, la institución azulgrana deberá levantar las 14 inhibiciones, que rondan en 3.2 millones de dólares entre jugadores, clubes y multas de FIFA.

 

El futbolista de 22 años hizo las inferiores en Lanús, pero no logró debutar en la primera del “Granate” y frente a la falta de minutos, a comienzos de 2023, salió a préstamo a Nueva Chicago, equipo en el cuál disputó 9 partidos. A mediados de 2024 se sumó a Independiente Rivadavia donde jugó 42 partidos hasta la pasada temporada, formando parte del equipo que salió campeón de la Copa Argentina. Además, el olavarriense convirtió 3 goles.

 

En el equipo de Boedo, el futbolista formado en Embajadores será parte del torneo local, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

 

