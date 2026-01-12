Este domingo Colonia Hinojo celebró su 148° aniversario con un masivo festejo

En la jornada de este domingo, Colonia Hinojo celebró su 148° aniversario con un masivo evento que convocó no solo a habitantes de la localidad, sino también a visitantes de distintos puntos del Partido y la región que disfrutaron de música en vivo, danzas típicas, paseo de artesanos, patio gastronómico y como cierre un baile popular.

La fiesta se inició minutos después de las 19 con el acto protocolar que tuvo como sede la plaza Sarmiento, donde se encuentra además el Monumento a los Fundadores. La actividad fue encabezada por el intendente interino Federico Aguilera, quien estuvo acompañado por la Delegada Municipal de Hinojo Cecilia Roth y el concejal Gastón Sarachu. Además, participaron referentes institucionales y vecinales de la localidad, como así también colectividades y comunidad en general.

Se llevó a cabo el tradicional corte de tortas, que fue acompañado por el feliz cumpleaños que fue cantado por todas las personas presentes. Posteriormente, además, se hizo la entrega de reconocimientos a vecinos y vecinas destacadas.

A partir de ese momento se dio inicio formal a la celebración, con la habilitación a la par del paseo de artesanos y patio gastronómico, espacios que durante toda la jornada lucieron una nutrida y variada oferta.

Las presentaciones en vivo contaron con shows de danzas típicas y musicales. El cierre estuvo a cargo de Nico Centineo y Cristian Braun, quienes dieron lugar a un baile popular que se prolongó hasta el cierre de la noche.