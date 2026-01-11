Torneo Regional Amateur: Racing y un gol agónico para llegar a "Semis"

En la noche del domingo, Racing logró revertir la serie ante Deportivo Norte y jugará Semifinales regionales del certamen organizado por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A.

El "Chaira" venció 3 a 1 a Deportivo Norte y selló la serie 4 a 3 para seguir con chances de ascenso. Gonzalo Izaguirre a los 18 minutos, Pablo Mujica a los 28´ y Luciano Rojas a los 92' marcaron los goles del ganador, mientras que el descuento fue obra de Leonardo Verón a los 48´.

Vibrante, con tribunas llenas e incertidumbre hasta la definición tuvo la jornada en el Buglione Martinese que había iniciado de la mejor forma con Racing decidido a quedarse con la serie, pero con el correr de los minutos emparejó las acciones el marplatense que terminó aferrándose a los penales y se quedó sin nada en la jugada del final.

Luciano Rojas, en la última jugada del partido, cuando todo parecía indicar que el clasificado llegaría desde los penales, apareció para empujarla y desatar la algarabía del gran marco de público que se dio cita en el Parque Olavarría.

Iban 92´, Palmieri envió el centro al área, apareció Mujica para rematar y en el rebote, como las reglas mandan, el “9” la empujó para sentenciar la historia.

Pero antes, Racing había hecho mucho para no tener que sufrir tanto. Tuvo un solo error defensivo en la noche y el marplatense, que jugó todo el segundo tiempo con uno menos, llegó a la igualdad con un remate cruzado de Leonardo Verón que apareció solo por la derecha cuando apenas se habían jugado poco más de dos minutos de la segunda parte.

Lo tuvo, Garabento con un mano a mano increíble que contuvo Zapata y también Izaguirre con un disparo apenas desviado, pero el gol se le hizo esquivo en la segunda parte.

Otra había sido la historia en el primer tiempo, los dirigidos por Roberto Tucker fueron los claros dominadores de las acciones, avisó con alguna chance y a los 18´, logró la apertura del marcador.

Córner desde la derecha que cayó en el área chica y tras una serie de rebotes, Gonzalo Izaguirre, ausente en los primeros 90´ por una cuestión administrativa, apareció para empujarla.

Una seguidilla de buenas asociaciones, le permitió a la “Estrellita” el segundo gol de la noche. A los 28´, Pablo Mujica ganó en velocidad tras la gran habilitación de Ordozgoiti y cuando se sintió cómodo mandó la pelota bien lejos del arquero.

No mereció sufrir tanto el elenco olavarriense, pero “si no sufre no vale” y el desahogo llegó en la última pelota para asegurar su presencia en Semifinales donde enfrentará a Atlético Villa Gesell.

Síntesis Racing – Deportivo Norte:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitros: Cristian Rubiano (La Pampa)

Racing (3): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker (R. Garabento), Sebastián Álvarez, Jano Martínez, Gonzalo Izaguirre (A. Palmieri), Nadir Hadad, Santiago Izaguirre, Claudio Cevasco (B. Bortolotti), Matías Ordozgoiti (F. Kolman), Pablo Mujica y Luciano Rojas. DT: Roberto Tucker

Deportivo Norte (1): Milton Zapata; Fermín Iriarte, Gerónimo Fernández, Leandro Páez, Enzo Fredes; Juan Rojas (M. Miori), Sebastián Uhart, Leonardo Fredes, Leonardo Verón (J. González), Marco Miori y Enzo Astiz (T. Sposato). DT- Mauricio Di Martino.

Amonestados: Hadad (RAC); Páez, L. Fredes, Sposato (DN)

Expulsados: Fourcade (RAC); Fernández y Carli (DN)

Goles: 18´ PT Gonzalo Izaguirre (RAC); 28´ PT Pablo Mujica (RAC); 3´ ST Leonardo Verón (DN); 45´+7 ST Luciano Rojas (RAC)