Canotaje: hubo remada bajo la luna

Organizado por la Subcomisión de Remo y Canotaje del Club Estudiantes se llevó a cabo la segunda remada nocturna de la temporada con más de una veintena de participantes.

La actividad comenzó con una charla técnica y de seguridad a cargo de la profesora Martina Rodríguez, donde se repasaron conceptos fundamentales para una navegación segura en horario nocturno. Luego, se realizó la embarcada desde el muelle “Agustín Vernice”.

Cerca de las 20 horas dio inicio el recorrido, que se extendió hasta “La Isla”, completando el trayecto de ida y vuelta en un entorno natural único, iluminado por la luna. Muchos de los participantes también contaron con linternas frontales, lo que aportó mayor visibilidad y un marco especial a la travesía.

Fuente: prensa CAE