El Torneo Comercial completó la primera semana

La primera semana de enero marcó el comienzo de una nueva edición del tradicional Torneo Comercial y tras cinco días de intensa actividad, van asomando los primeros candidatos a pelear por el título.

Fotos: Andrés Arouxet

La quinta edición del Torneo Comercial organizado por la Subcomisión de Básquet de Pueblo Nuevo completó su primera semana y tras 18 partidos, las dos zonas avanzan en la Fase Regular.

 

 

En los gimnasios del “Lobo” y el De la Vega de Ferro se completaron los primeros 18 partidos de la tradicional competencia veraniega que, en esta oportunidad, tiene participación récord y marcado acompañamiento.

 

Tras la jornada inaugural con victorias para Ferretería Víctor y el último campeón, Infinity, se jugaron otras cuatro fechas en las dos zonas en dos escenarios.

 

La actividad se extenderá durante todo el mes de enero.

 

Los resultados:

Inmobiliaria Mauro Sáez 74 – 26 Pueblo Nuevo

Praxis 76 – 67 Chocorísimo

Triple J 75 – 57 Minimal

Los de Siempre 70 – 78 Agrupación Richard Moyano

Chocorísimo 48 – 44 Ferretería Víctor

 

Udalem 68 – 58 Asado Violento

Pueblo Nuevo 69 – 45 Los Lobos

Inifinity 84 – 63 Beer Time

Praxis 63 – 41 Minimal

Asado Violento 76 – 48 Los Lobos

Pueblo Nuevo 70 – 72 Agrupación Richard Moyano

Sanvi Básquet 85 – 60 Triple J

El Pueblo 50 – 66 Los de Siempre

Sanvi Básquet 53 – 54 Praxis

Cabañas Udalem 61 – 46 Inmboliaria Mauro Sáez

Triple J 63 – 64 Beer Time

 

