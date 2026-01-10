El Torneo Comercial completó la primera semana

La quinta edición del Torneo Comercial organizado por la Subcomisión de Básquet de Pueblo Nuevo completó su primera semana y tras 18 partidos, las dos zonas avanzan en la Fase Regular.
En los gimnasios del “Lobo” y el De la Vega de Ferro se completaron los primeros 18 partidos de la tradicional competencia veraniega que, en esta oportunidad, tiene participación récord y marcado acompañamiento.
Tras la jornada inaugural con victorias para Ferretería Víctor y el último campeón, Infinity, se jugaron otras cuatro fechas en las dos zonas en dos escenarios.
La actividad se extenderá durante todo el mes de enero.
Los resultados:
Inmobiliaria Mauro Sáez 74 – 26 Pueblo Nuevo
Praxis 76 – 67 Chocorísimo
Triple J 75 – 57 Minimal
Los de Siempre 70 – 78 Agrupación Richard Moyano
Chocorísimo 48 – 44 Ferretería Víctor
Udalem 68 – 58 Asado Violento
Pueblo Nuevo 69 – 45 Los Lobos
Inifinity 84 – 63 Beer Time
Praxis 63 – 41 Minimal
Asado Violento 76 – 48 Los Lobos
Pueblo Nuevo 70 – 72 Agrupación Richard Moyano
Sanvi Básquet 85 – 60 Triple J
El Pueblo 50 – 66 Los de Siempre
Sanvi Básquet 53 – 54 Praxis
Cabañas Udalem 61 – 46 Inmboliaria Mauro Sáez
Triple J 63 – 64 Beer Time