Operativo rural en Sierra Chica: dos jóvenes aprehendidos con un arma durante un control preventivo

Un operativo de prevención rural desplegado en la localidad de Sierra Chica terminó con la aprehensión de dos jóvenes de 18 y 23 años, en un procedimiento contra delitos rurales y abigeato

El hecho ocurrió días atrás y contó con la intervención de personal de la Subcomisaría Sierra Chica, con actuación judicial de la UFI Nº 04, a cargo de la doctora Serrano.

Según fuentes policiales, el procedimiento se desarrolló mientras el personal policial realizaba recorridas preventivas en la zona rural, más precisamente en la prolongación de la avenida Alberdi, camino a Paso de López.

En ese contexto, los efectivos advirtieron la circulación de un vehículo con escasa iluminación que se desplazaba en sentido contrario. Al intentar interceptarlo para su identificación, el rodado hizo caso omiso a la orden policial y se dio a la fuga, iniciándose un seguimiento controlado.

La huida continuó por avenida Alberdi en dirección a Paso de López y luego tomó el camino viejo a Espigas hasta que finalmente el automóvil fue interceptado en un sector cercano al camino a Crotto, dentro del ejido rural de Sierra Chica.

Allí se logró identificar a los ocupantes del vehículo, dos masculinos mayores de edad, quienes no pudieron justificar su presencia en el lugar ni la procedencia de los elementos que transportaban.

Durante la requisa, el personal policial procedió al secuestro de una carabina calibre 22 largo con mira telescópica, un cargador con seis municiones intactas, una caja de municiones del mismo calibre, un cuchillo, un elemento casero confeccionado con cable de acero envuelto en goma negra y alambre, un cúter y el automóvil Ford Taunus en el que se movilizaban. Además, se constató que los ocupantes no contaban con la documentación correspondiente del arma ni del vehículo.

Ante esta situación, y considerando la evasión al control policial, la tenencia del arma de fuego y los demás elementos incautados, se procedió a la aprehensión de ambos jóvenes bajo la carátula de “Desobediencia” e “Infracción al artículo 189 bis del Código Penal”.

Posteriormente, fueron trasladados a sede policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes, quedando a disposición de la Justicia.