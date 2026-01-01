Un adolescente fue apuñalado durante los festejos de año nuevo en Olavarría

Luego del brindis por Año Nuevo durante la madrugada del jueves, los festejos en la ciudad de Olavarría continuaron en distintos puntos del Partido. Sin embargo, y pese a las grandes aglomeraciones, fuentes policiales indicaron a Infoeme que la noche se desarrolló de forma tranquila aunque hubo "algunos tumultos menores".

Al igual que ocurrió en la noche de navidad, el hecho de mayor gravedad ocurrió alrededor de las 6 de la mañana cuando una adolescente de 17 años apuñaló en la espalda a un joven de 14.

El adolescente herido fue trasladado al Hospital Municipal para ser asistido. Por su lado, la joven fue aprehendida y alojada en la sede de la Comisaría Primera.

El hecho fue caratulado como "Lesiones" y cuenta con la intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Azul.