Fútbol Menor: la 4° fecha, casi completa | Infoeme
21°
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  fútbol menor
 - 11 de Diciembre de 2025 | 22:20

Fútbol Menor: la 4° fecha, casi completa

Entre miércoles y jueves tuvo continuidad el Torneo Final para las categorías formativas del fútbol olavarriense, pero por tormenta eléctrica, la fecha no se completó.

Foto: Prensa CEO

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas no logró completar la 4° fecha por tormenta eléctrica.

 

En Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra recibió a Embajadores para marcar el final de una nueva fecha, pero por tormenta eléctrica no se completó el partido de Quinta. La visita había sumado dos victorias y el “Celeste” otra hasta que la jornada fue suspendida.

 

Además, en el predio de Colonias y Cerros, durante la tarde-noche del miércoles se había jugado el otro partido pendiente.

 

Los resultados:

En Décima:

Loma Negra 1 – 4 Embajadores

 

En Octava:

Colonias y Cerros 0 – 1 Hinojo 

Loma Negra 2 – 0 Embajadores

 

En Sexta:

Loma Negra 1 – 2 Embajadores

 

En Quinta:

Loma Negra 1 – 3 Embajadores (suspendido)

 

