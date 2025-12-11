Fútbol Menor: la 4° fecha, casi completa

El último torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas no logró completar la 4° fecha por tormenta eléctrica.

En Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra recibió a Embajadores para marcar el final de una nueva fecha, pero por tormenta eléctrica no se completó el partido de Quinta. La visita había sumado dos victorias y el “Celeste” otra hasta que la jornada fue suspendida.

Además, en el predio de Colonias y Cerros, durante la tarde-noche del miércoles se había jugado el otro partido pendiente.

Los resultados:

En Décima:

Loma Negra 1 – 4 Embajadores

En Octava:

Colonias y Cerros 0 – 1 Hinojo

Loma Negra 2 – 0 Embajadores

En Sexta:

Loma Negra 1 – 2 Embajadores

En Quinta:

Loma Negra 1 – 3 Embajadores (suspendido)