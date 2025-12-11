Box: pesaje ok y todo listo para cerrar el 2025 con una pelea profesional

Organizado por Carlos López y Ariel Zalazar como promotor FAB tendrá lugar el último evento boxístico del 2025 y en el transcurso de este jueves se realizó la presentación en sociedad.

En instalaciones de BinBaires se realizó el pesaje obligatorio para Mariana López y Natalia Torres que serán las encargadas de cerrar la velada del viernes en el salón de fiestas “Fortinero” que dará comienzo a las 21:00 y marcará el cierre del 2025.

“Fue un año muy positivo, todos los boxeadores de todos los gimnasios sumaron experiencia y se sumaron nuevos profesionales, asique tenemos que estar conformes. También estamos conformes con el apoyo que hemos recibido“, dijo Carlos López en la presentación de lo que será su 94° festival con “una gran pelea de fondo con dos boxeadoras que van al frente”.

El boxeo “Al Estilo Carlos López” cierra el año con la segunda presentación en el campo rentado de Mariana López, de Oto Box, ante la chubutense Natalia “La Guerrera” Torres y en la previa las boxeadoras pasaron exitosamente por la balanza.

La deportista olavarriense acusó 51 kilos y su rival de turno, que aún no sumó triunfos en el profesionalismo, firmó 52,100 kilos confirmando el duelo en la categoría Supermosca a cuatro rounds.

“Estoy ansiosa de que llegue la pelea, pero nos preparamos muy bien” afirmó la olavarriense, mientras que, Natalia Torres sostuvo: “Siendo del sur para nosotros es muy difícil conseguir peleas, asique soy una agradecida de la oportunidad más allá de lo que pase arriba del ring, pero voy a dar pelea”.

Además, la velada fiscalizada por la Comisión Municipal de Boxeo contará con 10 peleas amateurs con cuatro títulos bonaerenses en juego.

La programación:

Preliminares:

Dilan Medina (Barragán Box) vs Dilan López (Tres Arroyos)

Emilio Barrios (Pendás Box) vs Federico Santillán (Bolívar)

Nadia Pérez (Boxing Cos) vs. Alien Roldán (General Lavalle). Título Bonaerense

Junior Bargas (Matadero Box) vs Franco Costanza (Luján). Título Bonaerense

Sofía La Chaparrita Olivetto (Oto Box) vs. Camila López (La Pampa)

Facundo Farías (Academia Municipal) vs. Enzo Mena (Laprida)

Diego Requena (Matadero Box) vs. Alejandro Vivas (La Pampa)

Tomás Coca (Turco Box) vs. Brandon Casares (Luján). Título Bonaerense

Semifondo:

Franco Laffitte (Boxing Cos) vs. Agustín Barreto (Tandil). Título Bonaerense

Bruno Marín (Benito Box) vs Laureano Yancaqueo (La Pampa)

Fondo Profesional:

Mariana “La incorregible” López (Oto Box) vs. Natalia “La Guerrera” Torres (Trelew)