Handball: el “Bataraz” cerró el año con varios títulos

Las competencias organizadas por la Asociación Amigos del Balonmano cerraron el 2025 y fue con varios títulos para el Club Estudiantes.

El sábado, las instancias definitorias arrancaron con el tercer puesto del equipo de Menores Femenino en el Súper4 disputado en Chivilcoy y el domingo fue con dos títulos y una medalla de plata las Finales de la Superliga As.Am.Bal disputadas este domingo en la ciudad de Roque Pérez. Hubo oro para Menores y Mayores Masculino y segundo puesto para Mayores Femenino.

Por último, el pasado lunes, el “Bata” festejó el título en Infantiles Masculino en condición de local ya que la definición se jugó en el Macrogimnasio del Parque Guerrero. Además, Infantiles Femenino, finalizó en 4° lugar.

Los resultados:

Infantiles Masculino:

Semifinal: CAE 4 – 0 Mercedes

Final: CAE 3 – 1 Independiente (Chivilcoy)

Infantiles Femenino:

Semifinal: CAE 1 – 2 Riestra

3° y 4° puesto: CAE 1 – 2 Roque Pérez

Menores Masculino:

Final: CAE 43 – 38 Los Toldos

Menores Femenino:

Semifinal: CAE 21 – 27 Bragado

3° y 4° puesto: CAE 29 – 21 Monte

Mayores Masculino:

Final: CAE 30 – 23 Atlético Tapalqué

Mayores Femenino:

Final: CAE 21 – 23 Independiente (Chivilcoy)

Fuente: Prensa CAE