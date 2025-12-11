"Traición kuka": LLA echa a Leila Gianni y crece la fractura libertaria en La Matanza

La interna en La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza persiste y en las últimas horas Sebastián Pareja, el armador bonaerense de Karina Milei, avaló la decisión de apartar a la concejala Leila Gianni del espacio libertario, luego de que resolvió constituir un bloque propio.

Separada

, dice el comunicado de redes sociales de las autoridades partidarias de LLA en la Tercera Sección Electoral. Para este sector,

Todo se desencadenó después de que Gianni, exsubsecretaria de Legales del Ministerio de Capital Humano, decidiera separarse de la bancada oficialista de LLA para formar, junto a los dirigentes locales del PRO, Hernán Finocchiaro y Javier Ferreyra, así como al libertario Ricardo Lococco, un nuevo espacio denominado Alianza Libertad Republicana.

En ese momento la línea oficial de La Libertad Avanza, que responde a Pareja, advirtió que la ruptura fue una decisión “deliberada”, y que el paso por el partido de Gianni fue “meramente circunstancial y electoral, sin militancia ni construcción territorial real”.

Además, cuestionaron que la mujer “no posee domicilio en La Matanza” y que actuó con el objetivo de “generar división interna”.

El texto lleva la firma de Lorena Ramos, presidenta del bloque libertario matancero, y los concejales Gabriel Chaile y Jimena Alonso.

“No me fui a ningún lado”

Leila Gianni, por su parte, hizo su descargo en las redes. Así, en un posteo dijo que “NO ME FUI A NINGÚN LADO, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro León”.

Le dedicó el texto a los “operadores seriales” y continuó: “En el día de hoy (por el martes 9 de diciembre) he conformado el Bloque ALIANZA LIBERTAD REPUBLICANA en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza con un concejal de La Libertad Avanza y dos del Pro. Esta determinación no responde a diferencias personales, sino a una realidad que se hizo evidente en el funcionamiento y conformación de equipos”.

Afirmó que “en el ámbito legislativo deben primar el respeto, la transparencia, la libertad para trabajar con los valores que cada uno representa”.

La concejala aseguró que “durante los últimos meses quedó claro que no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto y que dificultaban avanzar en proyectos, propuestas y debates necesarios para nuestros vecinos. Mi vocación es trabajar en cercanía de la gente y con una lógica de construcción que priorice las soluciones concretas, mas no las disputas internas”.

Sin condicionamientos

Gianni señaló que “la decisión de conformar un bloque aparte tiene un objetivo preciso: garantizar que la voz de los matanceros que abrazan las ideas de la libertad de nuestro Presidente se desarrolle sin condicionamientos y con total libertad”.

“Seguiré acompañando toda iniciativa que mejore la calidad de vida de nuestros vecinos. La pluralidad, el diálogo y el trabajo honesto son valores irrenunciables para mí, y este nuevo bloque permitirá sostenerlos sin restricciones”, destacó la edil.

Y cerró: “Agradezco a quienes me acompañan en este camino y reafirmo mi compromiso de seguir trabajando con más fuerza que nunca por La Matanza. Siguiendo el ejemplo de Javier Milei, priorizo la honestidad y la defensa innegociable de las ideas de la libertad. Mi voz, mis proyectos y mi trabajo estarán al servicio exclusivo de los matanceros, sin condicionamientos”.

Fuente: Agencia DIB