Fentanilo contaminado: allanan la ANMAT y a varios funcionarios investigados

La Justicia decidió allanar este lunes la sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología () y los domicilios de diferentes funcionarios investigados en la causa del, que ya provocó al menos 96 muertes en todo el país.

Así lo resolvió Ernesto Kreplak, juez de la causa, quien ordenó los procedimientos mientras intenta indagar acerca de la presunta falta de control a HLB Pharma, el laboratorio involucrado en el caso.

Además de la sede del ANMAT, en avenida de Mayo 850 y en las oficinas del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), también el magistrado decidió allanar la vivienda de Nélida Bisio, la actual titular de la ANMAT y de otros directivos que trabajan bajo la órbita del ministerio de Salud de la Nación, que comanda Mario Lugones.

La orden de Kreplak se sustenta en la necesidad de preservar elementos de prueba de carácter documental y los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados con relación a las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado.

En ese sentido, además del registro de domicilio de Bisio en busca de su celular, se procedió en la misma forma con el de Gabriela Mantecón Fumadó, que era la titular del Iname y fue desplazada por el Gobierno el mes pasado.

Los domicilios particulares registrados fueron además los de Ana Laura Canil (directora de Fiscalización y Gestión de Riesgo del Iname), Mariela Baldut (directora de Poscomercialización y Acciones Regulatorias del Iname) y Maximiliano Carlos Lalin (jefe de Departamento de Inspectorado del Iname), los tres en la ciudad de Buenos Aires.

Control del fentanilo

En medio de la crisis que generó el fentanilo contaminado, la ANMAT dispuso días atrás la ampliación y actualización del listado de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias incluidas en el Sistema Nacional de Trazabilidad.

La medida permitirá a la ANMAT implementar monitoreo en tiempo real, lo que facilitará la detección temprana de irregularidades, robos o desvíos y la intervención rápida ante situaciones de riesgo.

La disposición se conoce a cuatro meses de escándalo del fentanilo contaminado, cuando el Hospital Italiano de La Plata alertó sobre las irregularidades. El caso leva ya contabilizados 96 muertes y por el que se investiga a dueños y directivos del laboratorio HLB Pharma. Además, estos hechos dieron lugar también a sospechas sobre posibles desvíos del fentanilo al mercado negro, algo que esta nueva medida del Gobierno busca evitar. (DIB)