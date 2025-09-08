Feria Artesanal en el Centro de Día y Casa de Abrigo “Mujeres Adolescentes” | Infoeme
Feria Artesanal en el Centro de Día y Casa de Abrigo “Mujeres Adolescentes”

El evento se realizará desde el día miércoles 10 hasta el viernes 12 de septiembre, en el horario de 10 a 16 en General Paz al 4227.

Imagen Ilustrativa.

El Municipio informó que el Centro de Día y Casa de Abrigo “Mujeres Adolescentes” realizará su tradicional Feria Artesanal desde el día miércoles 10 hasta el viernes 12 de septiembre, en el horario de 10 a 16.

Según detallaron desde la Dirección de Niñeces y Adolescencias, la actividad tendrá lugar en la sede institucional de General Paz 4227, donde la comunidad podrá acercarse a conocer y adquirir diversas producciones realizadas en los talleres.

En esta oportunidad se presentarán trabajos artísticos, textiles, productos de cosmética, repostería artesanal y otras elaboraciones creadas por las adolescentes junto a sus referentes.

Además de la exhibición y venta, la feria constituye un espacio para compartir y visibilizar lo trabajado durante el año en los talleres de arte, peluquería, manicuría, diseño de indumentaria, pastelería y cosmetología, promoviendo el encuentro con las familias y la comunidad.

