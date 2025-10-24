Cacharí: Un hombre resultó herido tras un triple choque en la Ruta 3

En la madrugada de este viernes, alrededor de las 5:10, se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 241 de la Ruta Nacional Nº 3, a pocos kilómetros del acceso a la localidad de Cacharí.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron dos camiones y un automóvil. Uno de los vehículos pesados era un camión térmico conducido por Celso Ilara Amarilla, de 33 años, mientras que el otro, un camión con chasis y acoplado, era guiado por José Gerardo Pagella, de 59. El tercer vehículo involucrado fue un Fiat Cronos conducido por Matías López, quien resultó con lesiones leves.

López fue trasladado al hospital municipal sin pérdida de conocimiento y, según informaron fuentes del nosocomio, su vida no corre riesgo.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Cacharí y de la Patrulla de Seguridad de Azul. También se comisionaron peritos para realizar las tareas correspondientes y determinar las causas del siniestro, bomberos voluntarios, corredores viales y agentes del servicio médico.

Interviene en la causa, caratulada como “Lesiones culposas”, la UFI N° 6 del departamento judicial de Azul.

Fuente: Noticias de Azul