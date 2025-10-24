Homicidio en el barrio Evita: se conocieron más detalles del hecho | Infoeme
Homicidio en el barrio Evita: se conocieron más detalles del hecho

El delincuente fallecido fue identificado como Jorge Gastón Altamirano, de 26 años.

En las últimas horas se conocieron más detalles del violento hecho ocurrido durante la madrugada de este viernes en el barrio Evita en el que un ladrón fue abatido por un hombre en el marco de un intento de robo.

El suceso ocurrió cuando el propietario de la casa ubicada en Pueyrredón al 4800 escuchó ruidos en el patio y al salir se encontró con el delincuente. En ese instante, según su relato, escuchó a otra persona decir "tirale, tirale" por lo que disparó con un arma de fuego 9 mm dentro de la vivienda y volvió a disparar desde la vereda.

Cabe destacar que, luego de observar imágenes de las cámaras de seguridad de la zona se constató que el delincuente habría actuado solo.

Luego de sufrir heridas, el delincuente huyó y finalmente cayó muerto a 200 metros de la vivienda, en Azopardo al 4800.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre fallecido fue identificado como Jorge Gastón Altamirano, de 26 años de edad. Al mismo tiempo, se informó que el joven no seria oriundo de Olavarría y que contaba con varios antecedentes penales por "Robo" y "Hurto".

Por otro lado, el dueño de la vivienda fue identificado como Oscar Federico Moreno, de 44 años. El mismo fue aprehendido y se inició una causa por “Homicidio” que se encuentra a cargo de la UFI Nº 4.

La autopsia al cuerpo de Altamirano está prevista para las 15 en el Hospital Municipal.

