Boxeo: título de campeón bonaerense para Bruno Marín

Organizado por la Academia Boxing Club y la fiscalización de la Comisión Municipal de Box de Benito Juárez hubo un Festival amateur-profesional en el Club Dependientes de Comercio con presencia, y victoria, olavarriense.

La velada que contó con una decena de peleas amateur dejó el triunfo de Bruno Marín en uno de los duelos preliminares. El olavarriense pupilo de FB Box derrotó en los tres rounds al local Franco “Pimienta” Fresen en la categoría Hasta 49 kilos y se quedó con el cinturón de campeón bonaerense amateur en la categoría Mosca.

Matías Lavayen, de la ciudad de Tandil, y Pablo “Monito” Torraco, de Bolívar, fueron los encargados de cerrar la programación en el enfrentamiento profesional de la noche del pasado viernes.