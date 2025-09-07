Boxeo: título de campeón bonaerense para Bruno Marín | Infoeme
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 15:45hs
18°
Lunes 08 de Septiembre 2025 - 15:45hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Boxeo
 - 7 de Septiembre de 2025 | 18:39

Boxeo: título de campeón bonaerense para Bruno Marín

Días atrás, en Benito Juárez, Bruno Marín se alzó con el título de campeón bonaerense en la categoría Mosca.

Organizado por la Academia Boxing Club y la fiscalización de la Comisión Municipal de Box de Benito Juárez hubo un Festival amateur-profesional en el Club Dependientes de Comercio con presencia, y victoria, olavarriense.

 

La velada que contó con una decena de peleas amateur dejó el triunfo de Bruno Marín en uno de los duelos preliminares. El olavarriense pupilo de FB Box derrotó en los tres rounds al local Franco “Pimienta” Fresen en la categoría Hasta 49 kilos y se quedó con el cinturón de campeón bonaerense amateur en la categoría Mosca. 

 

Matías Lavayen, de la ciudad de Tandil, y Pablo “Monito” Torraco, de Bolívar, fueron los encargados de cerrar la programación en el enfrentamiento profesional de la noche del pasado viernes.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME