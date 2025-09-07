Kicillof votó en La Plata y destacó que "es una elección muy importante para la democracia"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto por la mañana en la Escuela Superior de Formación en Salud de la ciudad de La Plata. Lo hizo a las 10:30, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, y por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Tras sufragar, ofreció una conferencia de prensa en la que subrayó la trascendencia de la jornada electoral en el distrito más poblado del país.

“Es una elección muy importante, todos le están dando gran relevancia porque sus resultados tienen efectos de todo tipo”, sostuvo el mandatario, y agregó: “No es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”. En ese sentido, convocó a los bonaerenses “sin distinciones” a participar en las urnas y remarcó: “Hubo épocas en donde no era posible votar. Este es el acto más sagrado de la democracia”.