Lunes 08 de Septiembre 2025 - 15:44hs
 |  Política
 - 7 de Septiembre de 2025 | 15:31

Yessica Almeida votó: "Es importante elegir una alternativa a quienes están gobernando"

Además, insistió en "la necesidad de ir a votar en este último tramo de la tarde y expresar de forma activa el descontento". 

Está tarde, en la Escuela Secundaria N° 16, votó Yessica Almeida, candidata a concejal en segundo termino por el Frente de Izquierda. 

Desde allí, felicitó a los fiscales "por el esfuerzo a pulmón de garantizar y cuidar la presencia de nuestra boleta en todas las escuelas".

Además, insistió a la ciudadanía en "la necesidad de ir a votar en este último tramo de la tarde y expresar de forma activa el descontento". 

"Es importante votar y, en todo caso, elegir una alternativa a quienes están gobernando", concluyó.

