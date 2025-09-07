Votó Belén Vergel: "Esperamos que todos participen y se acerquen a votar" | Infoeme
Votó Belén Vergel: "Esperamos que todos participen y se acerquen a votar"

Lo hizo en horas de la mañana en la Escuela Primaria N° 51.

La primera candidata a concejal por el espacio Somos Olavarría, Belén Vergel, ya votó en estas Elecciones Legislativas alrededor de las 9:30 en la Escuela Primaria N°51

Tras emitir su voto, Vergel señaló: “Ha sido una excelente campaña. Logramos contar con un gran equipo de trabajo, lo que nos permitió llevar nuestra lista y nuestras propuestas a muchísimos lugares de la ciudad. Olavarría contó con una verdadera opción para estas elecciones”.

Esperamos que todos participen y se acerquen a votar, es un derecho que debemos ejercer para que otros no elijan por nosotros”, cerró.

 

