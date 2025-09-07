Dónde voto: consultá el padrón electoral para las Elecciones 2025 | Infoeme
Dónde voto: consultá el padrón electoral para las Elecciones 2025

Este domingo los bonaerenses deben acercarse a las urnas y para elegir a los legisladores locales.

En el marco de las Elecciones Legislativas 2025 que se desarrollan este domingo en la provincia de Buenos Aires, con cambios en el padrón para diferentes ciudadanos, es necesario consultar el lugar de votación. 

Los ciudadanos bonaerenses que están habilitados para votar en las elecciones legislativas, pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación, realizando la consulta en el padrón definitivo:

  • Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.
  • Escribir su número de DNI.
  • Elegir el sexo tal como aparece consignado en su documento de identidad.
  • Rellenar el campo de verificación y clickear en el botón “Consultar”.
  • Inmediatamente después de realizar estos pasos, el sistema mostrará el nombre de la escuela designada para votar, junto con su dirección y el distrito correspondiente.

