Voto nulo, en blanco e impugnado: qué diferencias habrá en estas elecciones bonaerenses

Este domingo 7 de septiembre se llevan adelante las elecciones 2025 y, como en cada jornada electoral, surgen dudas acerca de cómo se computan los distintos tipos de votos. Tras el novedad que tuvo este año la eliminación de las PASO y el desdoblamiento de los comicios, la Junta Electoral provincial emitió una resolución con una serie de especificaciones las clasificaciones de los votos.

En ese sentido, el órgano judicial indicó que el análisis y clasificación de los votos emitidos se hará “exclusivamente bajo la normativa provincial Ley 5109 (Ley Electoral)”, a diferencia de las elecciones acontecidas desde el retorno de la democracia, cuando coexistieron en los comicios el sistema nacional y provincial, puesto que se votaba el mismo día.

De esta manera, la principal novedad es que no regirá el sistema de voto nulo (cuando se incluyen en el sobre boletas no oficializadas o más de una boleta de distintas agrupaciones para un mismo cargo), ni voto recurrido (cuando validez del interior del sobre es objetada por algún fiscal).

En detalle, el artículo 86 y 87 de la Ley Electoral bonaerense aclara que si en un sobre se encontraran más de una boleta, sólo se computará una de ellas, siempre que correspondiere a un mismo partido político y se considerará en blanco el voto en caso de ser listas diversas. Además, si aparecen boletas que no fueron autorizadas por la Junta Electoral, también se considerará como voto en blanco.

Cabe destacar que, el voto afirmativo es aquel emitido mediante una boleta oficializada, aunque tenga tachaduras o agregados, y es el único que se computa para la suma de porcentajes finales en las elecciones generales. “Las fracciones de boletas oficializadas se computarán como íntegras, siempre que contengan por lo menos un nombre completo de los candidatos incluidos en aquellas y la designación de partido a que correspondan“, establece la legislación provincial.

En tanto, el voto en blanco ocurre cuando el sobre está vacío o contiene un papel sin inscripciones ni imágenes. También se considera en blanco el caso en que las boletas no expresen nombres propios de personas o contengan varios cuyo orden no pueda determinarse, se considerarán en blanco, así como las que de cualquier manera permita la individualización del votante.

Al no ser considerado voto afirmativo, los votos en blanco no favorecen, en principio, a ninguno de los candidatos en pugna. Sin embargo, al no introducir ninguna modificación en el mapa electoral, una segunda lectura es que al dejar todo “tal cual está” favorece al candidato que lleva la delantera en el escrutinio.

En tanto, la Junta Electoral aclaró en los últimos días que los votos impugnados se registran cuando se cuestiona la identidad del votante. Si las autoridades de mesa o los fiscales dudan de que la persona que se presenta sea efectivamente quien figura en el padrón, se le permitirá votar, pero el voto será ubicado en un sobre diferente al de los demás. “El escrutinio definitivo comienza por los sobres ‘impugnados’ y prevé la verificación de identidad antes de computarlos“, puntualizaron.

En ese sentido, este domingo 7 de septiembre, los votos en blanco o impugnados no tendrán incidencia en los resultados de bancas. El conteo se concentrará exclusivamente en los sufragios afirmativos, es decir, aquellos que expresen una voluntad clara hacia una lista oficializada.