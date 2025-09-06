Realizaron trabajos de limpieza del cauce del arroyo Tapalqué

El Municipio de Olavarría informó que se encuentran en marcha diversos trabajos de limpieza del cauce del arroyo Tapalqué, labores que se ejecutan en su tramo urbano norte. Se trata de una labor articulada entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Olavarría.

Los trabajos corresponden a una licitación realizada desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense, para el despliegue de diversos trabajos en materia hidráulica en la región centro de la Provincia, denominado Departamento Zona V. Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Hidráulica y Pavimento, se coordinó que esas labores se desplieguen en el sector comprendido entre avenida De los Trabajadores y Ruta 226, con dirección hacia Sierra Chica.

Vale destacar que el despliegue se inició días atrás y continuará durante la próxima semana, con la utilización de dos retro excavadoras y camiones de carga. La inspección de los trabajos es llevada a cabo desde la mencionada Dirección municipal.

Consiste en la limpieza de sedimentos del fondo del arroyo Tapalqué y la conformación del cauce.