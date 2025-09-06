Golf: muchos deportistas en el Memorial “Héctor Ulises Urrutia” | Infoeme
Golf: muchos deportistas en el Memorial “Héctor Ulises Urrutia”

Durante la jornada de este sábado, se completó el Torneo Memorial “Héctor Ulises Urrutia” con gran número de deportistas y las victorias fueron para Bernardo Ressia, Julio Escalada y Emanuel Álvaro.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para tres categorías.

 

Bernardo Ressia con 68 golpes fue el ganador en Hasta 13 de Hándicap y fue escoltado por Alejandro Lagleyze con 69 golpes y Ignacio Ricaurte con 71 golpes.

 

En De 14 a 24, Julio Escalada con 70 golpes aventajó en desempate automático ante Valentín Cisneros y se quedó con la victoria. Virginia Bevegno con 71 golpes completó el podio.

 

Por último, en De 25 al Máximo, Emanuel Álvaro con 62 golpes se quedó con la victoria y lo escoltaron Fernando Recalde y Alejandro Abraham con 71 golpes.

 

La actividad continuará en la semana con el Medal Play 9 hoyos semanal y luego, el fin de semana próximo habrá doble jornada con el Campeonato del Club Fourball por Golpes “Memorial Mario Gelso”.

 

Fuente: Prensa CAE

 

