Legislativas 2025: Para el mediodía votó menos del 30% del padrón en Olavarría

Tras un inicio marcado por la ausencia de autoridades de mesa y un ritmo lento en diferentes centros de votación durante las primeras horas de la jornada, surgieron los primeros datos sobre la participación del electorado en Olavarría.

Según indicaron fuentes municipales a Infoeme, para el mediodía votó apenas entre el 25 y el 30% del padrón en nuestra ciudad, en el marco de una jornada democrática en la que, hasta el momento, la participación viene siendo baja.

En Olavarría son 101.807 las personas habilitadas para votar a lo largo de 60 instituciones ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y las localidades con un total de 300 mesas.

El horario límite para acercarse a emitir el sufragio es a las 18 de este domingo y candidatos de diferentes espacios alentaron a la comunidad a participar de la elección y votar.