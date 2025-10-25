El Municipio brindó una charla para fortalecer el trabajo en caso de denuncias por abuso sexual | Infoeme
El Municipio brindó una charla para fortalecer el trabajo en caso de denuncias por abuso sexual

Con el objetivo de fortalecer el trabajo en red e intersectorial en casos de denuncias por abuso sexual, el Municipio de Olavarría impulsó este viernes al mediodía el encuentro “Abuso sexual. Trabajo Interseccional y Acceso a Derechos”, que tuvo lugar en el Salón Rivadavia. La propuesta surge como una estrategia de Salud Mental Comunitaria de APS.

El mismo consistió en un charla coordinada por el Ayudante Fiscal José Pedro Iturralde y estuvo destinado a personal médico y de enfermería de la subsecretaría de Atención Primaria de la Salud. 

En la jornada, se trabajó sobre la responsabilidad de los profesionales en esta temática, recomendaciones para la elaboración de informes, asesoramiento sobre el proceso penal, espacio de consultas, entre otros temas relacionados.

Este encuentro se replicará próximamente para personal de Pediatría del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

