Comenzaron las Elecciones Legislativas 2025 en Olavarría

Este domingo comenzó el proceso de votación en el marco de la Elecciones Legislativas 2025 con demoras en diferentes centros de voto por la ausencia de fiscales de mesa.

El inicio de los comicios en nuestra ciudad estuvo marcado por la falta de fiscales para conformar algunas mesas en distintos centros de votación pero luego se logró solucionar para que la jornada avance con normalidad.

En Olavarría son 101.807 las personas habilitadas para votar a lo largo de 60 instituciones ubicadas en diferentes puntos de la ciudad y las localidades con un total de 300 mesas.

De esta forma, los primeros olavarrienses tempraneros se fueron acercando para emitir su voto en las primeras horas de la mañana de la jornada democrática.