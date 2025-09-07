Elecciones: Este domingo el transporte público es gratuito en Olavarría

El Municipio informó que con motivo de la jornada electoral que se celebra este domingo, el servicio de transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano, será gratuito.

Según detallaron, dicha medida se tomó con el objetivo de que todas las personas puedan participar activamente de los comicios que definirán la nueva conformación del Concejo Deliberante, Consejo Escolar y la legislatura bonaerense.

El inicio de los recorridos fue a partir de las 8, mientras que el interurbano no tuvo modificaciones.

Cronograma Interurbano – Domingo 7 de septiembre

Línea 509 (Olavarría – Loma Negra)

De Olavarría

07:00

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

De Villa Mi Serranía

13:45

De Loma Negra

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

21:45

Línea 510 (Olavarría – Sierras Bayas)

De Olavarría

07:00

09:00

11:00

12:45

14:45

16:30

18:30

20:30

De Colonia San Miguel

07:45

13:45

21:30

De Sierras Bayas

08:00

10:00

12:00

14:00

15:30

17:30

19:30

21:45

Línea 514 (Olavarría-Hinojo)

De Olavarría

07:00

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00

19:00

21:00

De Hinojo

08:00

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00