Elecciones: Este domingo el transporte público es gratuito en Olavarría

El Municipio informó que con motivo de la jornada electoral que se celebra este domingo, el servicio de transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano, será gratuito.
Según detallaron, dicha medida se tomó con el objetivo de que todas las personas puedan participar activamente de los comicios que definirán la nueva conformación del Concejo Deliberante, Consejo Escolar y la legislatura bonaerense.
El inicio de los recorridos fue a partir de las 8, mientras que el interurbano no tuvo modificaciones.
Cronograma Interurbano – Domingo 7 de septiembre
Línea 509 (Olavarría – Loma Negra)
De Olavarría
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
De Villa Mi Serranía
13:45
De Loma Negra
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
21:45
Línea 510 (Olavarría – Sierras Bayas)
De Olavarría
07:00
09:00
11:00
12:45
14:45
16:30
18:30
20:30
De Colonia San Miguel
07:45
13:45
21:30
De Sierras Bayas
08:00
10:00
12:00
14:00
15:30
17:30
19:30
21:45
Línea 514 (Olavarría-Hinojo)
De Olavarría
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
De Hinojo
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00