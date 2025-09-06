Ajedrez: destacada participación local en Mar del Plata | Infoeme
Ajedrez: destacada participación local en Mar del Plata

Durante el transcurso fin de semana se realizó una nueva edición del IRT Sub-2250 "Alejandro Judewicz" y fue destacada la actuación de la delegación olavarriense.

Trebejistas de Olavarría participaron de la 12° edición de un importante certamen en Mar del Plata que tuvo lugar en el Hotel Garden y más de 100 jugadores de toda la región.

 

El IRT Sub-2250 "Alejandro Judewicz" se jugó bajo la modalidad de sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 60'+30" y, además, se organizaron dos torneos 'blitz' los días viernes y domingo, también elevados al sistema de puntuación elo de la FIDE.

 

El evento principal fue conquistado por cuarta vez consecutiva por el marplatense Franco Quezada, quien se impuso con puntaje ideal y superando por un punto y medio a sus escoltas.

 

En lo que respecta a la actuación local, Horacio Pereyra finalizó tercero igualando en puntos al subcampeón, con 5,5 y sumando 16 puntos a su elo y fue la mejor posición.

 

Además, Claudio Cánovas terminó en la 36° posición con 4 puntos y pasará a integrar el listado de jugadores con rating elo, Paloa Nievas sumó 3 puntos y finalizó 66° y también participaron Ramón Rodríguez y Gustavo Godoy.

 

En el torneo blitz del viernes se destacaron las participaciones de Gustavo Godoy (7mo, con 4 puntos sobre 7), Claudio Cánovas (9no, también con 4 puntos), Paola Nievas (18va, con 3 puntos) y Ramón Rodríguez (19no, con 2 puntos); mientras que en el blitz del domingo sólo compitió Ramón Rodríguez (31vo, con 2 puntos).

 

Fuente: Prensa F.A.O.

 

