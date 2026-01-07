El Summer Pro Pádel tiene el cronograma confirmado | Infoeme
El Summer Pro Pádel tiene el cronograma confirmado

Desde el viernes 16 al domingo 18, el Summer Pro Pádel se jugará en Mar del Plata marcando el inicio de un nuevo año para los mejores deportistas del mundo.

Foto: Archivo

La competencia que tendrá lugar en el Polideportivo Islas Malvinas comprenderá nueve partidos en tres jornadas y tiene a Federico Chingotto como el jugador estrella.

 

Ocho de los mejores jugadores del mundo se darán cita en Mar del Plata para una seguidilla de partidos que propone un atractivo muy especial y prometen ser imperdibles.

 

El deportista olavarriense integrante de la segunda pareja del mundo debutará el mismo viernes en segundo turno e integrará la dupla con Franco Stupaczuk en representación del equipo N°1.

 

En la jornada sabatina, Chingotto compartirá el 20x10 con Maximiliano Sánchez y cerrará el espectáculo el domingo junto a 

 

El programa:

Viernes:

18:00 hs.: Francisco “Paquito” Navarro - Juan Martín Díaz vs. Jon Sanz - Miguel Lamperti

20:00 hs.: Franco Stupaczuk - Federico Chingotto vs. Juan Lebrón - Juan Jerónimo “Momo” González

22:00 hs.: Miguel Yanguas - Maximiliano Sánchez vs. Leandro Augsburger - Alejandro Ruiz.

 

Sábado 17: 

18:00 hs.: Franco Stupaczuk - Maximiliano Arce vs. Juan Lebrón - Franco Dal Bianco

20:00 hs.: Miguel Yanguas - Francisco “Paquito” Navarro vs Augsburger-Sanzh

22:00 hs.: Federico Chingotto - Maximiliano Sánchez vs. Juan Jerónimo “Momo” González - Alejandro Ruiz.

 

Domingo 18:

18:00 hs.: Maximiliano Sánchez - Maximiliano Arce vs. Franco Dal Blanco - Alejandro Ruiz

20:00 hs.: Francisco “Paquito” Navarro - Federico Chingotto vs. Jon Sanz - Jerónimo “Momo” González

22:00 hs.: Miguel Yanguas - Franco Stupaczuk vs. Juan Lebrón - Leandro Augsburger.

 

Fuente: Diario La Capital

 

