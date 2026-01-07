Incendio en el geriátrico: 13 personas permanecen internadas, cinco de ellas en terapia intensiva | Infoeme
Miércoles 07 de Enero 2026 - 12:47hs
26°
Miércoles 07 de Enero 2026 - 12:47hs
Olavarría
26°
Infoeme
 |  policiales
 - 7 de Enero de 2026 | 10:25

Incendio en el geriátrico: 13 personas permanecen internadas, cinco de ellas en terapia intensiva

Los pacientes se encuentras distribuidos entre el Hospital Municipal y María Auxiliadora.

El incendio ocurrido el lunes por la noche en una residencia de larga estadía del barrio Isaura continúa con atención médica para varios de los afectados. 

Hasta el momento, decenas de pacientes ya recibieron el alta médica luego de ser asistidas por inhalación de humo y otros cuadros leves relacionados con el incendio, mientras que 13 pacientes permanecen internados, cinco de ellos en terapia intensiva con pronóstico reservado. 

Desde el área de Salud del Municipio se detalló que actualmente son 10 los pacientes que permanecen internados en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, de los cuales 4 se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva. 

A la par, en María Auxiliadora permanecen 3 personas, una en la Unidad de Terapia Intensiva. En Cemeda ya no quedan pacientes vinculados con el episodio.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME