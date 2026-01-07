Incendio en el geriátrico: 13 personas permanecen internadas, cinco de ellas en terapia intensiva

El incendio ocurrido el lunes por la noche en una residencia de larga estadía del barrio Isaura continúa con atención médica para varios de los afectados.

Hasta el momento, decenas de pacientes ya recibieron el alta médica luego de ser asistidas por inhalación de humo y otros cuadros leves relacionados con el incendio, mientras que 13 pacientes permanecen internados, cinco de ellos en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Desde el área de Salud del Municipio se detalló que actualmente son 10 los pacientes que permanecen internados en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, de los cuales 4 se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva.

A la par, en María Auxiliadora permanecen 3 personas, una en la Unidad de Terapia Intensiva. En Cemeda ya no quedan pacientes vinculados con el episodio.