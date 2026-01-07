Volvieron los nocturnos en Azul con mucho podio olavarriense

Ciclistas de Olavarría se subieron al podio en el primer Festival Nocturno del 2026 organizado por el Club Ciclista Azuleño.

El Gran Premio “Neumáticos Guido López” reunió a representantes de toda la Región en el primer evento del 2026 y hubo triunfos para Miguel Barzola, Francisco Posse, Mariano Erripa y Charo Posse.

Los resultados:

Aficionados Menores:

1° Gómez Roberto (Tapalqué)

2° Roldán Agustín (Mar del Plata)

3° Velázquez Jonathan (Tapalqué)

7° Ferro Agustín (Olavarría)

Máster D:

1° Barzola Miguel (Olavarría)

2° Díaz Gustavo (Mar del Plata)

3° Posse Francisco (Olavarría)

Máster E:

1° Posse Francisco (Olavarría)

2° Olmedo Jorge (Olavarría)

3° Tiberio Carlos (Pirán)

Máster B:

1° Maidana Guillermo (Balcarce)

2° Martín Diego (Olavarría)

3° Flores Claudio (Tres Arroyos)

Máster C:

1° Erripa Mariano (Olavarría)

2° Valerga Fabián (Lobos)

3° Borneo Marcelo (Azul)

4° Mendiberry Pablo (Olavarría)

Élite:

1° Formigo Lucio (Saladillo)

2° Vivas Federico (Saladillo)

3° Flores Claudio (Tres Arroyos)

4° Roldán Santiago (Olavarría)

Máster A y Sub23:

1° Flores Claudio (Tres Arroyos)

2° Ponce de León Segundo (Tapalqué)

3° Castro Diego (Olavarría)

Damas:

1° Posse Charo (Olavarría)

2° Azimonti Abril (Azul)

3° Hernández Lucrecia (Olavarría)

4° Posse Ludmila (Olavarría)

Fuente: Prensa Club Ciclista Azuleño