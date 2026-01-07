Colonia Hinojo: este miércoles se realizará un operativo de bloqueo por un caso sospechoso de Coqueluche | Infoeme
Miércoles 07 de Enero 2026 - 12:48hs
26°
Miércoles 07 de Enero 2026 - 12:48hs
Olavarría
26°
Infoeme
 |  comunidad
 |  Colonia Hinojo
 - 7 de Enero de 2026 | 18:08

Colonia Hinojo: este miércoles se realizará un operativo de bloqueo por un caso sospechoso de Coqueluche

El operativo se concretará este miércoles en el sector delimitado por las avenidas Unión de Los Pueblos y Libertad y las calles San Martín y Scharle.

El Municipio informó que desde las 9:30 de este miércoles se realizará en Colonia Hinojo un dispositivo de bloqueo epidemiológico a partir de la detección un caso sospechoso de coqueluche, enfermedad conocida también como tos convulsa.

Según detallaron, el operativo se concretará en el sector delimitado por las avenidas Unión de Los Pueblos y Libertad, y las calles San Martín y Scharle en una tarea conjunta entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

"Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también de esquemas de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado", indicaron.

Por último, se renueva el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendarios de vacunación de sus hijos/as.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME