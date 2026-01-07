Gamondi, el único argentino en la Copa Africana: “Me llamó el Primer Ministro”

El único argentino en la Copa Africana de Naciones habló con Olé tras la eliminación ante Marruecos en los Cuartos de Final.

El DT olavarriense lideró a sus dirigidos hacia una inolvidable clasificación a la siguiente ronda donde le tocó medirse ante el anfitrión Marruecos y, cuando parecía que iba de punto, estuvo muy cerca de dar el gran golpe del torneo.

La nota con el diario deportivo del país: “Tras este certamen, y antes de regresar a Tanzania, le dejó sus sensaciones a Olé. A continuación, las declaraciones de Miguel Gamondi, el argentino que es ídolo en África.

Miguel Gamondi con Olé

Sobre el torneo: " Es mi primera Copa de África como entrenador. Así que la disfruté muchísimo, los resultados fueron mejor de lo esperados, especialmente a rendimiento y calidad de juego de Tanzania".

Cómo se vivió en Tanzania la participación del equipo: "He recibido el llamado del primer ministro del país, que es del equipo donde yo trabajé y l a decisión de la presidenta de la República que envió un avión para todo el equipo para que volemos directo. Tanzania no viaja en chárter, lo hacemos en vuelo de línea. Mandó un avión y quiere hacer una recepción. Están muy felices del cambio que ha habido en el equipo y la felicidad que hay en el país".

Cómo sigue su vida luego del torneo: " Me ofrecieron un contrato de dos años en vista de la próxima Copa África. Tanzania es uno de los organizadores. Será en Uganda, Kenia y Tanzania".

La convocatoria del certamen: " Yo el otro día decía: 'No parece Copa de África. Esto parece una Europa League'".

El candidato y quien lo sacó de la Copa: "Marruecos es una potencia".

Fuente: Olé