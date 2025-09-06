Ajedrez: terminaron el Clasificatorio Sénior y el Torneo de Cuarta | Infoeme
Lunes 08 de Septiembre 2025
Lunes 08 de Septiembre 2025
 6 de Septiembre de 2025

Ajedrez: terminaron el Clasificatorio Sénior y el Torneo de Cuarta

En el transcurso de la pasada semana, llegaron a su fin dos de las competencias que se estaban llevando a cabo en instalaciones del Club Social. En el desempate, Gabriel Iglesias se ganó el derecho de jugar por el título.

La Federación de Ajedrez de Olavarría concluyó dos nuevas competencias del calendario con la consagración de Gabriel Iglesias en el Sénior y Miqueas Echegara en Cuarta Categoría.

 

En la sede del Club Social, Gabriel Iglesias se impuso a Eduardo Costilla en el desempate del Clasificatorio Sénior que se disputó en modalidad de partido-revancha a 30’+15″ y se ganó el derecho de jugar por el título de campeón 2025 ante Gustavo Godoy.

 

Por otro lado, Miqueas Echegara se quedó con el Torneo de Cuarta Categoría concluidas todas las rondas del certamen que reunió a representantes de las Escuelas Municipales de Ajedrez. Se jugó con una modalidad de sistema suizo a siete rondas y con un tiempo de reflexión de sesenta minutos iniciales más treinta segundos de incremento.

 

Miqueas Echegaray con 6,5 puntos sobre 7 se consagró campeón y fue escoltado por Bernardita Lencinas con 5 y Axel Santillán con 4,5.

 

