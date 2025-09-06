Embajadores distinguió a Carlucci por sus 100 partidos | Infoeme
Embajadores distinguió a Carlucci por sus 100 partidos

En la noche del viernes, el Club Atlético Embajadores distinguió a uno de sus máximos exponentes al cumplir sus primeros 100 partidos en la entidad.

Foto: Lu Coronel

Franco Carlucci cumplió 100 partidos en la Primera División del Club Embajadores y desde la entidad le brindaron un reconocimiento en la previa del duelo ante Colonias y Cerros.

 

El defensor de extensa trayectoria jugó su 100° partido en la máxima categoría del fútbol de Olavarría con la camiseta de Embajadores y en un sencillo acto con familiares, amigos y allegados se le obsequió una camiseta.

 

Luego, terminó siendo empate 2 a 2 del “Diplomático” ante Colonias y Cerros por la 5° fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”.

 

