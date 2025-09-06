Concluyó la fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” | Infoeme
Concluyó la fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”

Durante toda la jornada de este viernes se completó la fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” y fue con victorias para Estudiantes, Loma Negra y Ferro.

Fotos: Andrés Arouxet

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División completó la 5° fecha luego de la suspensión.

 

La programación inició en horario vespertino donde fue triunfo de Estudiantes ante El Fortín en el duelo destacado.

 

 

Además, ganaron Loma Negra y Ferro en horario nocturno y Embajadores no pudo pasar del empate ante Colonias y Cerros.

 

 

La fecha, suspendida por el mal clima del último domingo, había iniciado con la goleada de Racing y el triunfo como visitante de Municipales.

 

Los resultados:

En Primera:

El Fortín 1 (Tomás López) – 2 (Bruno Peralta -2-) Estudiantes

Loma Negra 3 (Gabriel Rivas, Facundo Hojman, Sebastián De los Santos) – 2 Sierra Chica

Colonias y Cerros 2 – 2 (Enzo Carreras, Maico Salamanca) Embajadores

Espigas 1 – 3 (Thiago Beltrán, Nicolás Lareu, Iván Leal) Ferro

 

Reserva:

Racing 8 – 0 Recalde 

El Fortín 0 – 0 Estudiantes

Loma Negra 1 – 0 Sierra Chica

Colonias y Cerros 1 – 2 Embajadores

Espigas 2 – 5 Ferro

 

