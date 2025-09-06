Concluyó la fecha del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría para la Primera División completó la 5° fecha luego de la suspensión.
La programación inició en horario vespertino donde fue triunfo de Estudiantes ante El Fortín en el duelo destacado.
Además, ganaron Loma Negra y Ferro en horario nocturno y Embajadores no pudo pasar del empate ante Colonias y Cerros.
La fecha, suspendida por el mal clima del último domingo, había iniciado con la goleada de Racing y el triunfo como visitante de Municipales.
Los resultados:
En Primera:
El Fortín 1 (Tomás López) – 2 (Bruno Peralta -2-) Estudiantes
Loma Negra 3 (Gabriel Rivas, Facundo Hojman, Sebastián De los Santos) – 2 Sierra Chica
Colonias y Cerros 2 – 2 (Enzo Carreras, Maico Salamanca) Embajadores
Espigas 1 – 3 (Thiago Beltrán, Nicolás Lareu, Iván Leal) Ferro
Reserva:
Racing 8 – 0 Recalde
El Fortín 0 – 0 Estudiantes
Loma Negra 1 – 0 Sierra Chica
Colonias y Cerros 1 – 2 Embajadores
Espigas 2 – 5 Ferro