 5 de Septiembre de 2025 | 23:57

Básquet Local: la fecha se cerró con triunfo para Sport Club Trinitarios

En la noche del viernes concluyó una nueva fecha del Torneo Clausura y fue con victoria de Sport Club Trinitarios en condición de local.

 

 

El segundo torneo organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la tercera fecha y fue con el primer triunfo de Sport Club Trinitarios.

 

Sport Club derrotó 78 a 41 a Ferro en el Gimnasio "Padre Francisco Echevarría" y sumó su primer triunfo en el certamen olavarriense. Tadeo Junco con 21 puntos fue el goleador del duelo.

 

Sin mayores complicaciones y con un dominio total, los bolivarenses fueron los últimos ganadores de la 3° fecha que además tuvo festejos de Racing, El Fortín e Independiente.

 

Síntesis Sport Club Trinitarios – Ferro:

Estadio: Padre Francisco Echevarría

Árbitros:

Sport Club Trinitarios (78): Morena (8), Junco (21), Briguez (3), Pasos Pérez (13), Cainzos (13) -FI- Cegna (3), Maldonado (14), Álvarez Delgado (1), Levenbrik (2). DT- Marcelo Álvarez

Ferro (41): Gómez (12), Rojas (7), Iturralde (2), Pinini (7), Macías (3) -FI- Valcarcel (0), Menon (0), Villamayor (9), Martínez Pierce (1), Donatelli (0). DT- Marcelo Macías

Parciales: 23 – 18; 47 – 23; 62 – 35 y 78 – 41 

 

