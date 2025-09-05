Básquet Local: la fecha se cerró con triunfo para Sport Club Trinitarios

El segundo torneo organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la tercera fecha y fue con el primer triunfo de Sport Club Trinitarios.
Sport Club derrotó 78 a 41 a Ferro en el Gimnasio "Padre Francisco Echevarría" y sumó su primer triunfo en el certamen olavarriense. Tadeo Junco con 21 puntos fue el goleador del duelo.
Sin mayores complicaciones y con un dominio total, los bolivarenses fueron los últimos ganadores de la 3° fecha que además tuvo festejos de Racing, El Fortín e Independiente.
Síntesis Sport Club Trinitarios – Ferro:
Estadio: Padre Francisco Echevarría
Árbitros:
Sport Club Trinitarios (78): Morena (8), Junco (21), Briguez (3), Pasos Pérez (13), Cainzos (13) -FI- Cegna (3), Maldonado (14), Álvarez Delgado (1), Levenbrik (2). DT- Marcelo Álvarez
Ferro (41): Gómez (12), Rojas (7), Iturralde (2), Pinini (7), Macías (3) -FI- Valcarcel (0), Menon (0), Villamayor (9), Martínez Pierce (1), Donatelli (0). DT- Marcelo Macías
Parciales: 23 – 18; 47 – 23; 62 – 35 y 78 – 41